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الطبيب المرافق لملك الأردن يكشف عن الحالة الصحية للملك بعد العمل الجراحي

الطبيب المرافق لملك الأردن يكشف عن الحالة الصحية للملك بعد العمل الجراحي
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في الخدمات الطبية الأردنية، الطبيب المقدم راكان اللوزي ،المرافق للملك الأردني ،عبدالله الثاني، في مستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الأربعاء، إنّ "الملك بخير ومعنوياته عالية وأجرينا له العملية على أعلى مستوى احترافي وفني".

العالم _ الأردن

وأضاف الطبيب اللوزي، أنه "تم تحقيق النتيجة الطبية المرجوة وكانت ناجحة بكل المعايير من حيث التوقيت والإجراءات والنتائج".

وأشار، إلى أنه "من البداية تم دراسة الحالة الصحية للملك وتم التشاور بها مع مدير الخدمات الطبية وقسم جراحة الدماغ والأعصاب وقسم الأشعة في المدينة الطبية وتم اتخاذ القرار بإجراء العملية في ألمانيا".

وبين، أن "أسباب إجراء العملية في ألمانيا، هو أن هذه الحالة من الحالات الصحية النادرة ويوجد هناك طبيب واحد يجريها وهو الأول عالميا بعدد الحالات، وهذه العملية تخصصت فيها (الطبيب راكان اللوزي) في ألمانيا في 2011 وباشرت فيها عام 2017، حيث كان الهدف تكاتف الخبرات الأردنية والألمانية لإجراء العملية من قبل فريق طبي أردني وألماني".

وقال: "أجريت العملية أنا وطبيب ألماني".

وتابع، أن "بعض المعدات والأجهزة المتطورة التي تم تطويرها خلال الفترة الحالية في ألمانيا وهي حديثة ولم نحصل عليها في الأردن بعد مما استلزم أن نجريها في ألمانيا".

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى الثلاثاء 12 نيسان/ أبريل 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وسيقضي الملك، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.

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