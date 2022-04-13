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الاستخبارات العراقية: القبض على 28 متهماً من مثيري الفتنة والمسيئين للرموز الدينية

الاستخبارات العراقية: القبض على 28 متهماً من مثيري الفتنة والمسيئين للرموز الدينية
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، القبض على 28 متهماً من مثيري الفتنة والمسيئين للرموز الدينية في مناطق متفرقة في البلاد.

العالم - العراق

وقالت الوكالة حسب السومرية نيوز، "بينما ينعم أبناء الشعب العراقي بأجواء الأمان والإيمان خلال شهر رمضان المبارك، حاولت جماعة تحمل فكر متطرف نشر الفتنة والإساءة للرموز الدينية والمراقد المشرفة".

واضاف البيان، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استنفرت جهودها لمتابعة عناصر هذه الحركة المتطرفة، وتمكنت من إلقاء القبض على ٢٨ متهما في محافظات (البصرة، ميسان، كربلاء المقدسة، الديوانية، بغداد، بابل)".

وتابع، "اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقهم التحقيقية.

وذكر، "كما تواصل مفارز الوكالة عمليات البحث والتحري وفق معلومات استخبارية دقيقة عن أي شخص يحاول العبث بالأمن".

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