شاهد: مصحف برايل يعيد النور لآلاف مكفوفي إندونيسيا

العالم - أسيا و الباسفيك

بأناملهم يتحسسون آيات القرآن الكريم فيقرأونها ويحفظونها مؤكدين أن إعاقتهم لن تحول دون ممارستهم للواجبات والمستحبات الدينية في شهر الله وشهر القرآن الكريم..إنهم فئة كبيرة من المكفوفين في اندونيسيا وتحديدا المنتسبين لجمعية بيرتوني للمعاقين بصريًا ومركزها جزيرة سومطرة الغربية.. وخلال الشهر الفضيل يحضر عشرات المكفوفين جلسات لمدة ساعتين كل يوم خميس لقراءة القرآن وحفظه بطريقة برايل..

أكثر من عشرين الف شخص باتو اليوم ينتمون للجمعية التي تأسست عام 1966 ولديها عشرات الفروع في جميع أنحاء دولة أرخبيل جنوب شرق آسيا أما هدفها الأساس فبناء بيئة منتجة للأشخاص المعاقين بصريًا خالية من التمييز آملة أن تلقى دعما حكوميا من شأنه النهوض بها وبمشاريعها نحو الأمام ومساعدة المكفوفين في تطوير مهاراتهم..

ومكنت طريقة برايل التي يراها البعض لغة خاصة بالمكفوفين وهي طريقة نقطية بارزة للكتابة مكنت من نقل المعرفة إلى ملايين الأشخاص ..وذكرت أحدث إصدارات منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من مئتين وخمسة وثمانين مليون شخص من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى العالم منهم تسعة وثلاثون مليون كفيف بشكل كامل.

يذكر ان أكثر من خمسة وثمانين في المئة من سكان إندونيسيا هم من المسلمين ونسبة المكفوفين فيها تعد الأعلى في قارة آسيا..لكن مصحف برايل أعاد ويعيد منذ سنوات النور لآلاف مكفوفي إندونيسيا.