قائد الثورة: الحرس الثوري كان على وشك اعتقال "صدام"

العالم - ایران

واضاف سماحة قائد الثورة في لقائه مع كبار المسؤولين الايرانيين يوم أمس "صدام حسين أجرى مقابلة مع الإعلام في بداية الحرب قرب مدينة إيلام (غرب إيران)، قائلاً إنّ مقابلته التالية ستكون في طهران، لكنكم رأيتم ما حدث له خلال الحرب وبعدها".

وقال آية الله العظمى الخامنئي: خلال عملية "الفتح المبين"، كان (صدام) على وشك الوقوع في الأسر بيد حرس الثورة، مضيفاً: "لقد وصلوا إلى موقع وجوده. ولو وصلوا أسرع بنصف ساعة لقُبض عليه، لكنه كان محظوظاً، وتمكن من الهرب".

كما أشار سماحته ايضا في كلامه "ان هناك أحد المهرجين الأميركيين صرّح مؤخراً بأنّهم سيحتفلون بعيد الميلاد في طهران. يقولون كثيراً من هذا القبيل، لكن الواقع بعيد كل البعد عما يتمنونه".