الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-04-2022

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-04-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-04-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس النقد والتسليف السوري يرفع سعر فائدة الحد الأدنى للودائع إلى 11 بالمئة

ألمانيا ستواجه انكماشاً اقتصادياً في حال التخلي عن غاز روسيا

ارتفاع ضحايا فيضانات "ميجي" في الفليبين الى 58 قتيلاً

ماذا قال نجل المخلوع هادي عقب إجبار والده التخلي عن منصبه؟

امير عبداللهيان يلتقي وزير خارجية العراق الذي يزور البلاد

شاهد في لقاء خاص مع قناة العالم.. السفير الايراني لدى الجزائر يؤكد على الاواصر المشتركة بين البلدين