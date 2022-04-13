وزير الخارجية الاوكراني يشيد بإرسال ايران فريقا طبيا الى بلاده

العالم - ايران

وافاد وزير الخارجية الاوكراني «دیمیترو کولبا» في تغريدة له بانه اجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.

وكتب كولبا في هذا الصدد انه "اجريت مباحثات هاتفية مع نظيري الايراني حسين اميرعبداللهيان . فايران تعارض الحرب الروسية على اوكرانيا وتدعم الخيار الدبلوماسي للحل . ونحن نشكر وزير الخارجية امير عبداللهيان على تفنيده المزاعم القاضية بنقل اسلحة الى روسيا بمساعدة الشركات الايرانية وكذلك على ارسالها فريق طبي الى اوكرانيا."

وهذه هي المباحثات الهاتفية الثانية منذ بداية الازمة الاوكرانية بين اميرعبداللهيان وكولبا ، وكان وزيرا الخارجية قد تحدثا في 14 آذار (مارس) هاتفيا بحثا خلالها الأزمة الأوكرانية ، والحاجة إلى حماية الاماكن الدبلوماسية ، وإيصال المساعدات الإنسانية ، والقضايا الثنائية.

وشرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في تلك المحادثة موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية القاضي بمعارضة الحرب وضرورة الاهتمام بالحل السياسي والحوار الدبلوماسي.

وفي إشارة إلى جذور الأزمة الأوكرانية ، قال أمير عبد اللهيان: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم أي جهد سياسي لحل هذه الأزمة". نحن ومن دون اتخاذ نهج مزدوج نعارض الحرب في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وغيرها من الدول .

وبدات روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير استجابة لطلب المساعدة من زعماء جمهوريات دونباس ذات الحكم الذاتي . وتصر موسكو على أنه ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن هدفها الوحيد هو نزع السلاح من هذا البلد.