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الهام علييف: ممر اذربيجان الجديد يمرّ بايران وصولا الى الاسواق العالمية

الهام علييف: ممر اذربيجان الجديد يمرّ بايران وصولا الى الاسواق العالمية
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الاذربيحاني "الهام علييف"، عن بدء التحضيرات لانشاء طريق بري يصل هذا البلد بجمهورية نخجوان (الذاتية) عبر ايران؛ مؤكدا ان هذا الممرّ الدولي سيفتح الاسواق العالمية على جمهورية اذربيجان.

العالم - ایران

وفي تصريحه له اليوم الاربعاء، اشار علييف الى "عدم تنفيذ التعهدات من جانب ارمينيا حول ربط نخجوان بالاراضي الاذربيجانية"؛ متطلعا الى بدء العمل في مشروع الممر الجديد قريبا.

واذ اعرب عن تقديره لتعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص، انتقد الرئيس الاذربيجاني "صمت المجتمع الدولي حيال "قطع الغاز الارميني عن جمهورية نخجوان على مدى الاعوام من 1990 حتى 2005، وسط ظروف الشتاء العصيبة انذك"؛ مصرحا ان ايران قامت في تلك الفترة بضخ الغاز الى اذربيجان.

كما نوّه علييف، بان اتفاقية مقايضة الغاز بين اذربيجان وايران لا تزال سارية المفعول؛ مضافا الى المفاوضات الثنائية القائمة حول انشاء محطتي "خدا افرين" و"قيز قلعة سي" لتوليد الطاقة الكهربائية.

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