ما المكاسب الروسية من اطباق سيطرتها على ماريوبول الاوركرانية ؟

العالم - أوروبا

مدينة ماريوبول الاوكرانية والمطلة على بحر آزوف لا تزال في قلب العاصفة الحربية.. بالرغم من سيطرة القوات الروسية وحلفاءها على مساحات واسعة من المدينة الا ان المعارك لا تزال تخاض فيها وتحديدا في المنطقة الصناعية حيث تضاريس المنطقة ووجود الانفاق فيها صعب المهمة على القوات المهاجمة.

ومن شأن سيطرة روسيا على ماريوبول تعزيز مكاسبهم الميدانية على الشريط الساحلي المحاذي لبحر آزوف من خلال ربط مناطق دونباس بشبه جزيرة القرم.

وزارة الدفاع الروسية اعلنت استسلام المئات من جنود مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول. وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، ان القوات الروسية تطلب من القوات

المتبقية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب الاستسلام.

واوضح كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر والجو مستودعين كبيرين للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط مدينة تشودنوف وبلدة سادوفويه، بالإضافة إلى تدمير أربع مروحيات في مطار مدينة ميرغورود العسكري.

على صعيد التصريحات والمواقف اعتبر الكرملين اتهامات الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا غير مقبولة. واضاف ان هذه

التصريحات تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا.

من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستخدام قنابل فسفورية في أوكرانيا. واضاف ان موسكو تستخدم أساليب لترويع المدنيين ولم يقدم أدلة على كلامه بهذا

الخصوص. واوضح أنه يجب إيجاد أدوات للضغط على روسيا لوقف الترحيل القسري للأوكرانيين.

ودعا زيلينسكي إلى استمرار العقوبات على موسكو. واعتبر انها الطريقة الوحيدة لحمل موسكو على قبول السلام. مطالبا أوروبا إلى التحرك ضد روسيا قبل أن تهاجم بلدانا أخرى. في وقت فرضت فيه بريطانيا عقوبات على مئة وثمانية وسبعين من الاثرياء الموالين لروسيا.