لوبان تعلن أنها تؤيد توثيق العلاقات بين الناتو وروسيا

العالم- أوروبا

وخلال مؤتمر صحافي حول الدبلوماسية في باريس، دعت لوبان، إلى تقارب استراتيجي بين حلف "الناتو" وروسيا بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا و"تسويتها بموجب معاهدة سلام"، معتبرة أن "ذلك في مصلحة فرنسا وأوروبا، لكن أيضا، كما أعتقد، في مصلحة الولايات المتحدة التي ليست لديها أي مصلحة في رؤية تحالف صيني-روسي وثيق".

وأعلنت أنه بحال فوزها بالرئاسة فإن "باريس ستترك القيادة العسكرية للناتو مرة جديدة"، بعد أن غابت عنها من عام 1966 إلى عام 2009، لكنها قالت إنها ستظل ملتزمة بالمادة 5 الرئيسية بشأن الحماية المتبادلة.