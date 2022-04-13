اعتقال 174 فلسطينيًا منذ بداية شهر رمضان

العالم _ فلسطين

ورصد المركز (174) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال 12 يوماً منذ بداية رمضان.

الباحث "رياض الأشقر" -مدير المركز- أوضح أن قوات الاحتلال كثفت خلال هذا الشهر الفضيل من عمليات الاقتحام لمدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها والقدس المحتلة ومداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين، واعتقلت العشرات منهم أطفال قاصرون، وأسرى محررون، وجرحى، واستهدفت مدينة جنين خصوصًا.

وأشار "الأشقر" إلى أن من المعتقلين خلال رمضان 19 طفلاً قاصراً أصغرهم الطفل معتز رشيد عوض (12 عاماً) من قرية بدرس شمال غرب رام الله اعتقل خلال عودته من المدرسة إلى المنزل.

في حين اعتقلت قوات الاحتلال الطفل المريض شمس الدين أمين عازم (14 عاماً) من قرية قريوت بنابلس، وقيّدته، وألقته على الأرض علما أنه مريض بالسرطان.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح بعضهم وصفت جراحه بالخطيرة، ومنهم الشابّان أسيد حمايل ونسيم شومان من قرية خربة أبو فلاح حيث يرسفان في العناية المركزة بمستشفيات الاحتلال بوضع صحي خطير، والشاب نور الدين صابر الجربوع اعتقل من جنين بعد إطلاق النار عليه وإصابته بـ10 رصاصات في بطنه وصدره، ويرسف بقسم العناية المكثفة بمستشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

وبيّن الأشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال رمضان عددا من القيادات الوطنية والإسلامية منهم القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك من بلدة بيتونيا غرب رام الله، والقيادي الشيخ إسماعيل النطاح من بلدة إذنا غرب الخليل، والقيادي المقعد عدنان حمارشة من جنين، وحولته إلى الاعتقال الإداري.

واعتقلت القيادي في الجهاد الإسلامي إبراهيم أبو العز من بلدة زيتا شمال طولكرم، والقيادي في فتح أحمد الغول بعد مداهمة منزله في سلوان بالقدس.

واعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، وبعد التحقيق معه سلمته قراراً بتمديد إبعاده عن أراضي الضفة الغربية، واعتقلت كذلك رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبوعصب، وأفرجت عنه شرط الإبعاد شهرًا عن البلدة القديمة وباب العامود والمسجد الأقصى المبارك.

وكشف الأشقر أن ما نسبته 40% من حالات الاعتقال التي نفذت خلال رمضان كانت من نصيب أهل القدس، وتركزت الاعتقالات في منطقة باب العامود، وسلوان والساهرة، وشارع نابلس، والمناطق المحاذية لها.

وأفاد الاشقر أن قوات الاحتلال اعتقلت من قطاع غزة خلال رمضان 6 صيادين في حادثتين منفصلتين خلال ممارسة عملهم في صيد الأسماك مقابل شواطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أحدهم وهو "هيثم شلوف" أصيب بعيار مطاطي حين اعتقاله، وأفرج الاحتلال عن الصيادين عبر حاجز بيت حانون/إيرز بعد التحقيق معهم لساعات طويلة.