الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان: ناقشنا اخر التطورات في افغانستان ونرحب بتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفارة الايرانية في لندن: تقرير الغارديان لا اساس له ولا يتسم بالمهنية

تظاهرة في البحرين رفضا للتطبيع ودعما للشعب الفلسطيني

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي.. عبداللهيان: العلاقات الايرانية العراقية يمكن توسعتها في المستقبل

ستة أطعمة إفطار مدهشة يمكنها المساعدة في التخلص من دهون البطن

"أسطول سفن الأشباح" الإيراني .. كابوس اجراءات الحظر

شاهد بالفيديو.. ما المكاسب الروسية من اطباق سيطرتها على ماريوبول الاوركرانية ؟