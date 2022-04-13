عبداللهيان: العلاقات الايرانية العراقية يمكن توسعتها في المستقبل

العالم - ايران

وقال أمير عبداللهيان لقد اكدنا على دور العراق الاقليمي المهم، نامل ان تكون المنطقة تشهد الامن والاستقرار والامن.

وأوضح وزير الخارجية الايراني، ناقشنا الملف اليمني واكدنا على ضرورة رفع الحظر على هذا البلد.

وأشار عبداللهيان، ناقشنا اخر التطورات في افغانستان ونرحب بتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.

ونوه الى ان الحكومة الافغانية اوفدت والي هرات الى قنصليتنا في هرات وشجبت الاعتداء على القنصلية الايرانية.

من جهته قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في اجتماعاتنا مع الجانب الايراني لدينا محور ثابت وهو قضية تسهيل امور زيارة الايرانيين الى العتبات المقدسة.

واعتبر ان امن ايران والعراق يرتبطان بامن المنطقة بصورة عامة.

ونوه الى ان الإيرانيون كانت لديهم شكوى أمنية وقد ناقشنا هذا الموضوع بكل شفافية.

وأوضح وزير الخارجية العراقي ان بلاده تتفق مع الجانب الإيراني لخلق أوضاع مستقرة في سورية.

واستقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية اليوم الاربعاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له وعقدا جولة من المباحثات.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية إيران والعراق مؤتمرا صحفيا مشتركا يجيبا خلاله على أسئلة الصحفيين.

ويرافق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في زيارته لطهران مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي ووكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف.

يتبع ..