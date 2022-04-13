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بكين: قضية أوكرانيا تكشف سعي الولايات المتحدة للهيمنة والتنمر

بكين: قضية أوكرانيا تكشف سعي الولايات المتحدة للهيمنة والتنمر
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن القضية الأوكرانية كشفت ما ستفعله الولايات المتحدة سعيا وراء الهيمنة والتنمر.

العالم- اسيا والباسفيك

وخلال مؤتمر صحافي وفي معرض إشارته إلى أن تفاصيل كيفية تطور قضية أوكرانيا إلى ما هي عليه اليوم واضحة للغاية، قال تشاو إن "تحركات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة الانهيار".

وأضاف: "بدلا من اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الوضع، كانت الولايات المتحدة تعمل باستمرار على صب الزيت على النار، وتصعيد التوترات، وإجبار الآخرين على الانحياز إلى جانب واحد، وخلق تأثير مخيف لصديق أو عدو".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة نشرت معلومات مضللة لتشويه سمعة الصين وتشويه موقف الصين المسؤول المتمثل في تسهيل محادثات السلام، في محاولة لنقل اللوم وإذكاء المواجهة والاستفادة من الوضع والبحث عن مساحة لمؤامرتها لقمع الصين وروسيا في وقت واحد".

ورأى أنه "من خلال تمسك الولايات المتحدة بعقلية الحرب الباردة، فإنها مهووسة برسم الخطوط الأيديولوجية عند تشكيل مجموعات مغلقة وحصرية وإذكاء المعارضة والمواجهة"، لافتا إلى أن "الأجندة الحقيقية تكمن في إطالة أمد هيمنتها وسياسات القوة".

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