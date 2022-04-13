الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
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فؤاد حسين: الحوار السعودي الايراني توقف لفترة معينة ونتمنى عقد جلسات اخرى من هذه الحوارات التي هي في اطار ممثلي الاجهزة الامنية

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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