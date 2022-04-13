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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
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فؤاد حسين: وقف اطلاق النار في اليمن حصل بجهود اقليمية ومحلية ودولية
فؤاد حسين: لايمكن تحديد موعد الجلسة القادمة من الحوار لكن هناك رغبة لدى الجانبين لعقد جلسة الحوار
فؤاد حسين: الحوار السعودي الايراني توقف لفترة معينة ونتمنى عقد جلسات اخرى من هذه الحوارات التي هي في اطار ممثلي الاجهزة الامنية
فؤاد حسين: نتفق مع الجانب الإيراني لخلق أوضاع مستقرة في سورية
فؤاد حسين: الإيرانيون كانت لديهم شكوى أمنية وقد ناقشنا هذا الموضوع بكل شفافية
فؤاد حسين : امن ايران والعراق يرتبطان بامن المنطقة بصورة عامة
فؤاد حسين : في اجتماعاتنا مع الجانب الايراني لدينا محور ثابت وهو قضية تسهيل امور زيارة الايرانيين الى العتبات المقدسة
عبداللهيان: الحكومة الافغانية اوفدت والي هرات الى قنصليتنا في هرات وشجبت الاعتداء على القنصلية الايرانية
عبداللهيان: ناقشنا اخر التطورات في افغانستان ونرحب بتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد
عبداللهيان: ناقشنا الملف اليمني واكدنا على ضرورة رفع الحظر على هذا البلد
فؤاد حسين: لايمكن تحديد موعد الجلسة القادمة من الحوار لكن هناك رغبة لدى الجانبين لعقد جلسة الحوار
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش
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