حزب الإصلاح والتنمية المصري يصدر بيانا عاجلا بشأن وفاة الباحث أيمن هدهود

العالم - مصر

ولفت إلى أن الحزب يؤكد أنه بانتظار نتائج التحقيقات النهائية التى تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التى لا تزال قيد التحقيق وذلك حتى يتسنى معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية فى حالة ما تبين وجود مسئولية طبية أو تقاعس إدارى من جانب المستشفى التى تم إيداع المذكور بها نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها فضلا عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة.

وجاء في البيان أن الحزب قام بتكليف الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الاهمال والتقاعس الإدارى فى المستشفى التى تم إيداع الفقيد بها.

وتابع البيان: “ولما كان الحزب يتفهم ويقدر مشاعر كل المتابعين للقضية وحالة الغضب الكبير فى الوسط السياسى والحقوقى على أثر تصدير الواقعة للرأى العام ووضعها فى شكل وإطار غير حقيقى فإن الحزب يؤكد تماما على أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبناؤه وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة فى وقت يبذل فيه رئيسه جهودا كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية فى الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة”.

وجاء في بيان الحزب: “لكن الحزب أيضا على الجانب الآخر لم يكن ليخفى عن الرأى العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله منذ اليوم الأول لاحتجازه وهو ما لا يعرفه كثيرون ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم كان يمر فى هذه الفترة بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة .. وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل فى بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية”.

واختتم الحزب بيانه مؤكدا أنه ينتظر ما سوف تؤول إليه نتائج التحقيقات ويقف داعما لأهل وأصدقاء الفقيد ومتمسكا بمحاسبة أى مهمل أو مقصر أو متجاوز وفقا لما تنتهى إليه التحقيقات التى تتم حاليا بمعرفة النيابة العامة.

ونعى حزب الإصلاح والتنمية رئيسا وأعضاء وفاة الباحث أيمن هدهود داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.

أين اختفى

في ذات السياق تساءل الحقوقي حسام بهجت:

6 فبراير: تاريخ القبض على أيمن هدهود حسب بيان وزارة الداخلية، و5 مارس: تاريخ وفاة أيمن حسب تقرير مستشفى العباسية 9 إبريل: تاريخ إخطار الأسرة لاستلام الجثة.

كان فين لمدة شهر من احتجازه؟ ليه ظهرت الجثة بعد شهر من وفاته؟