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ولي عهد أبو ظبي يتصل بملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية

ولي عهد أبو ظبي يتصل بملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبيمحمد بن زايد آل نهيان هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني، على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في ألمانيا.

العالم _ الأردن

وقالت الوكالة إن بن زايد تمنى للملك "الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه في أقرب وقت لمواصلة مسيرة التنمية".

ونقلت الوكالة عن الملك الأردني أنه وجه الشكر لبن زايد وأعرب عن تقديره "لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاهه وتجاه الأردن وشعبه".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية أعلنت، قبل يومين، أن الملك عبد الله غادر الأردن يوم الأحد 10 نيسان الجاري، إلى "ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري".

وأوضحت أن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أدى اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

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