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البحرية الأمريكية تشكل قوة للقيام بدوريات في البحر الأحمر!

البحرية الأمريكية تشكل قوة للقيام بدوريات في البحر الأحمر!
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشفت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل ما قالت انها "قوة جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر".

العالم- الأميركيتان

وقال اللواء البحري براد كوبر، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي: "بشكل عام، فإن هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي، وهي شاسعة لدرجة أننا لا نستطيع القيام بذلك (الدوريات) بمفردنا، لذا سنكون في أفضل حالاتنا عندما نتشارك"، وفق ما نقلت عنه شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أن "فرق العمل الجديدة (لم يسمها) سيتم تكليفها يوم الأحد المقبل"، معربا عن أمله في أن "تستهدف فرق العمل المكونة من سفينتين إلى ثماني سفن في وقت واحد، أولئك الذين يهربون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص (في إشارة إلى جماعة أنصار الله) عبر المجرى المائي" حسب تعبيره.

وأفاد كوبر، بأن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة "يو إس إس ماونت ويتني" وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج" كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية.

وتتكون قيادة القوات البحرية المشتركة في الشرق الأوسط من 34 دولة، ويشرف عليها اللواء كوبر من قاعدة في البحرين.

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البحرية الأمريكية تشكل قوة للقيام بدوريات في البحر الأحمر!

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