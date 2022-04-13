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تواصل تسوية أوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة وحلب

تواصل تسوية أوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة وحلب
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

سوت الجهات المعنية اليوم أوضاع العشرات من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الميادين بريف دير الزور والسبخة ودبسي عفنان بريف الرقة وحيان وتل عرن بريف حلب في سوريا.

العالم - سوريا

وذكر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم في مركز الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في تصريح لـ سانا “أنه من مبدأ الرجوع عن الخطأ قمنا باغتنام الفرصة الثمينة لتصحيح المسار والعودة إلى جادة الصواب” معربين عن سعادتهم في العودة الى منازلهم وأراضيهم بأمان وسط إجراءات التسوية السهلة للغاية ومعاملة القائمين عليها الراقية والمحترمة.

ومن مركزي السبخة ودبسي عفنان الرقة ذكر مراسل سانا أنه تمت تسوية أوضاع عدد من المشمولين وعودتهم فوراً إلى حياتهم مع عائلاتهم وممارسة أعمالهم واعطاء المتخلفين منهم عن الخدمة الالزامية والاحتياطية مهلة للالتحاق بقطعتهم وممارسة واجبهم الوطني بالدفاع عن وطنهم.

وفي حلب تواصلت عملية التسوية في مركزي حيان وتل عرن حيث أفاد مراسل سانا بأن عدداً من المطلوبين استفادوا من تسوية أوضاعهم ومن العفو الذي شملهم وأتاح الفرصة أمامهم للعودة مشيرين إلى عزمهم على العودة إلى جادة الصواب وممارسة حياتهم بشكل طبيعي للعيش في ظل الاستقرار والأمان السائدين في كنف الدولة.

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