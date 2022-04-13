المبعوث الاممي يحدد موعد فتح مطار صنعاء واولوياته المقبلة

العام- اليمن

وعبر المبعوث الأممي عن تفاؤله حيال نتائج النقاشات التي أجريتها في صنعاء والجدية التي لمستها لبناء السلام مشيرا الى ان النقاشات تركزت‏ حول سبل البناء على الهدنة كخطوة نحو حل سياسي شامل.

‏واضاف : منذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ ورغم الانتهاكات، انخفضت حدة الأعمال العدائية ولا توجد تقارير عن هجمات عابرة للحدود.

واشار الى العمل جار لفتح مطار صنعاء والتحضيرات لفتح الطرق والمعابر في تعز وغيرها من المحافظات مؤكدا ‏بانه يجب أن يستمر دخول المزيد السفن النفطية بشكل ثابت إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة

‏‎واكد غروندبرغ في رده على سؤال بشأن فتح مطار صنعاء: "نحن في صدد إنهاء الإجراءات البيروقراطية لفتح مطار صنعاء نحو وجهتي الرحلات، ولا عوائق سياسية" مشيرا بان أولوياته عقب زيارة صنعاء هي تثبيت الهدنة ومتابعة التزام الأطراف بالعمل عليها.

وغادر المبعوث الاممي مطار صنعاء عصر اليوم بعد زيارة استمرت ثلاثة ايام التقى خلالها الرئيس مهدي المشاط وعدد من المسئولين.