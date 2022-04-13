الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-04-2022

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-04-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-04-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. من غزة الفصائل الفسطينية تؤكد تدنيس الأقصى سيخرج سيف جديدا من غمده

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستدعي آخرين في الضفة والقدس

ولي عهد أبو ظبي يتصل بملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية

استشهاد محام فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

إضحك مع الصحافة الغربية.. إيران تُهرّب أسلحة لروسيا من العراق!!

الفصائل تعلن التعبئة الشعبية العامة في كل المناطق لحماية الأقصى