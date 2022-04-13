شاهد..أهم محاور زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران

العالم - خاص بالعالم

في زيارة هي الثالثة الى العاصمة الايرانية طهران، منذ تولي السيد ابراهيم رئيسي الرئاسة في الجمهورية الاسلامية في ايران، وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى العاصمة طهران، في زيارة تستمر يومين.



وقالت مصادر متابعة ان وزير خارجية العراق وصل طهران على رأس وفد رفيع المُستوى، يضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين.

واضافت ان الوزير العراقي سيلتقي نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان ثم الرئيس ابراهيم رئيسي فضلا عن امين عام مجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني.

وبحسب الخارجية العراقية سيبحث حسين في العاصمة الإيرانية الوضع الأمني والإقليمي في المنطقة في ظل التطورات السياسية والامنية الاخيرة.



وقال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: "اكدنا على دور العراق الاقليمي المهم وأمل ان تشهد منطقتنا الامن والاستقرار، ناقشنا الملف اليمني واكدنا على ضرورة رفع الحظر على هذا البلد.ناقشنا اخر الطورات في افغانستان ونرحب بتشكيل حكومة شاكلة في هذا البلد.كما تناولنا مسأة الحوار السعودي الايراني الذي تستضيفه بغداد".



من جهته اشاد وزير الخارجية العراقي بالعلاقات التي تجمع البلدين الجارين.



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "المحور الاخر والذي ناقشناه بتفاصيله ايضا، في الساحة الامنية الى الوضع الاقليمي، العلاقات الايرانية – الخليجية (دول الخليج الفارسي) ودور العراق في هذا المسار".



وهنا تبرز المساءل الهامة المشتركة بين الجانبين الايراني والعراقي، ومنها مسالة الامن والعلاقات الثنائية اضافة الى مسألة الحوار الايراني السعودي الذي تستضيفه بغداد، كما بحث الجانبن مسالة الانتقال بين ايران والعراق ومسالة التاشيرات،وغيرها من الملفات التي تهم البلدين الجارين.



وتأتي زيارة وزير خارجية العراق فؤاد حسين الى طهران في وقت يواجه فيه العراق أزمة سياسية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في البلاد في تشرين الأول الماضي والتعثر الحاصل في استكمال العملية الدستورية وشكيل الحكومة.



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