الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارا للبرميل

موسكو: سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارا للبرميل
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغين، أن سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي يعرقل وضع التوقعات.

العالم - أوروبا

وقال شولغين في حديثه لصحيفة "إيزفيستيا": "إن تراوح سعر النفط بين 80 و150 دولارا للبرميل الواحد أمر ممكن في الأصل، لكن مهمتنا لا تنحصر في تخمين كم سيكلف النفط بل في ضمان عمل صناعة النفط".

وشدد في الوقت نفسه على استعداد روسيا لتصدير النفط ومنتجاته إلى الدول الصديقة بأي ثمن.

وأضاف أن حالة عدم اليقين الحالية تعرقل التوقعات وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار السلوك غير البناء للدول الغربية، مشيرا إلى أن التوقعات السابقة لم تأخذ في الاعتبار التغيرات في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي.

ويباع خام برنت حاليا بسعر يتراوح بين 100 و105 دولارات للبرميل بعد أن ارتفع سعره في بداية مارس الماضي إلى 139 دولارا للبرميل.

روابط ذات صلة

ايران ترفع سعر بيع النفط الخام لـ آسيا

الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة

مستشار الأمن القومي الأميركي: نعمل على فصل أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية

"أسطول سفن الأشباح" الإيراني .. كابوس اجراءات الحظر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش يمتنع عن وصف الأحداث في أوكرانيا بأنها 'إبادة جماعية'

موسكو: سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارا للبرميل

شاهد بالفيديو.. من غزة الفصائل الفسطينية تؤكد تدنيس الأقصى سيخرج سيف جديدا من غمده

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستدعي آخرين في الضفة والقدس

ولي عهد أبو ظبي يتصل بملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية

استشهاد محام فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس