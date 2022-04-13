غوتيريش يمتنع عن وصف الأحداث في أوكرانيا بأنها 'إبادة جماعية'

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وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إن "مفهوم الإبادة الجماعية محدد بشكل دقيق في القانون الدولي، ونحن نستند إلى التعريف القانوني النهائي من قبل المؤسسات ذات الشأن".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، وآثار النزاع في هذا الصدد. ونحن نترك تحديد ما إذا كان ذلك إبادة جماعية أم لا للمؤسسات القانونية المعنية".

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقا على الأراضي الأوكرانية الآن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" للأوكرانيين خلال العملية العسكرية المستمرة هناك.

ورفضت موسكو تصريحات بايدن، واصفة إياها بأنها "غير مقبولة" وتمثل "تشويها للحقائق".