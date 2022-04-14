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قيادي في "حماس" : ارتقاء الشهداء في سلواد يؤكد إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال

قيادي في
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه أن ارتقاء الشهداء في سلواد في رام الله بالضفة الغربية ، يعبر عن صمود وإصرار شعبنا ومقاومته على المضي قدماً في مواجهة الهجمة العدوانية الصهيونية على أهلنا وشعبنا في مدن وقرى الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأشار طه إلى أن هجمة الاحتلال الاسرائيلي ستبوء بالفشل الذريع والهزيمة أمام ثبات وعزيمة شعبنا البطولي.

وأوضح أن شعبنا أثبت بوحدته وقدرته في ميدان المعركة أنه متجذر في أرضه مهما بلغت التضحيات، ومتمسك بحقّه في مقاومة الاحتلال حتى انتزاع حريته وتحرير أرضه كاملةً.

ودعا القيادي في حماس أبناء شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والشعبية والجماهيرية إلى نصرة أهلنا في سلواد، وإحداث انتفاضة جماهيرية شاملة بوجه الاحتلال الذي تجاوزت همجيته وغطرسته كل الحدود وفاقت كل التصورات.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل في الضفة الغربية، وشهدت بلدة سلواد في رام الله مواجهات ضارية مع قوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات مسلحة. وخلال المواجهات استشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون أحدهم حالته خطيرة.

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قيادي في "حماس" : ارتقاء الشهداء في سلواد يؤكد إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال