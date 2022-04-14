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اليوم .. اضراب شامل في بيت لحم

اليوم .. اضراب شامل في بيت لحم
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

 أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الاضراب الشامل اليوم الخميس حدادا على روح الشهيد قصي حمامرة الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية. 

العالم - فلسطين

واضافت لجنة التنسيق الفصائلي، ان الاضراب اليوم الخميس يشمل المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والوكالة، ودعت لجنة التنسيق الفصائلي الى الالتزام في الاضراب والمشاركة في تشييع جثمان الشهيد وتصعيد الاشتباك على كافة نقاط الاحتكاك.

وستكون مراسم تشيع اجثمان الشهيد حمامرة الساعة 11 صباحا امام مستشفى بيت جالا لوداع الشهيد بمراسم عسكرية، وثم انطلاق الموكب الساعة 11:30 باتجاه بلدة حوسان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية المحتلة توترا شديدا منذ بداية شهر رمضان المبارك نتيجة لتصعيد الإحتلال الصهيوني إجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين.

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