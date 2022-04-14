شاهد.. قصف وحصار وجوع يهدد حياة اهالي الحديدة

العالم - اليمن

وما يزال أبناء الحديدة وجزرها في اشد المعاناة التي تعتبر الأكبر على مستوى الصعيد الدولي، تقرير الزميل زياد الحسني من جزيرة كمران يرصد لنا معاناة الأهالي في شهر رمضان.

اكثر من ثلاثُمائةِ خرقاً لقوى العدوان ومرتزقتهم على مدى ثلاثة أيام في مختلف المديريات الساحلية في محافظة الحديدة اليمنية، غرفة إعادة الانتشار المراقبة لاتفاق السويد الإنساني التي تراقب عن كثب الإستهداف اليومي، أعلنت أن من بين الخروقات عمليات استحداث تحصينات قتالية في المدارس الحكومية، وعدداً من الغارات الجوية للطيران التجسسي على حيس و أجواء أخرى في الجبلية التحيتا.

جزيرة كمران هي كغيرها من المناطق الساحلية التي تضرر فيها الصيادين بشكل كبير، كون مهنة الاصطياد هي المعيل الرئيسي لعدد من السكان فيها وفي باقي المديريات، وأصبحت مهنة الصيد كابوس تؤرق المئات كونها لم تعد تحصد المال والغذاء، بل حولها العدوان إلى مصيدة لحصد الأرواح الباحثة عن لقمة العيش .

الحياة في الجزيرة تبدو للمشاهد أو الزائر مريحة وممتعة من كرم أهلها، رغم المنغصات المعيشية التي تفاقمت بفعل العدوان والحصار، وبوجود هدنة لم ينفذ منها حتى اللحظة شيئا سِوى دخول ثلاث أو اربع سفن نفطية.

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