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شهيدان و 4 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

شهيدان و 4 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون بجروح خلال اشتباكات في كفر دان شمال غرب جنين، صباح اليوم الخميس.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهيدين ارتقيا بعد أن نقلا في حالة حرجة عقب إصابتها بالرصاص الحي خلال مواجهات واشتباكات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في كفر دان.

وأفادت مصادر محلية، أن الشهيدين هما شأس كممجي شقيق الأسير أيهم كممجي أحد أبطال (نفق الحرية) ومصطفى أبو الرب.

واقتحمت قوات كبيرة منطقة كفر دان وسط مواجهات عنيفة، فيما سمع إطلاق نار تجاه تلك القوات من قبل مجموعات المقاومة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان وشنت حملات دهم وتفتيش واسعة وخلال ذلك اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وأطلق جنود الاحتلال النار بغزارة مما أدى لاستشهاد الشابين وإصابة عدد آخر.

وكان ثلاثة شهداء قد ارتقوا بالأمس أولهم الشهيد محمد حسن عساف (34 عاما)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده بمدينة نابلس ، بالإضافة الى ارتقاء الشاب عمر محمد عليان 20 عاما بعد إصابته برصاصة (حي) في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة، والفتى قصي الحمامرة (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية حوسان ببيت لحم.

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