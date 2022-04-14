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وفد عسكري يصل كركوك لمتابعة عملية "المطرقة الحديدية"

وفد عسكري يصل كركوك لمتابعة عملية
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

وصل وفد عسكري عراقي رفيع، اليوم الخميس، إلى محافظة كركوك لمتابعة  عملية "المطرقة الحديدية" التي تنفذها القوات الامنية ضد عناصر"داعش".

العالم-العراق

وابلغ مصدر أمني، بوصول نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

واضاف أن الغرض من الزيارة الاطلاع ومتابعة العملية التي تنفذها وحدات القوات الخاصه للجيش العراقي في منطقة وادي الشاي، وكذلك وحدات جهاز مكافحة الارهاب في منطقة وادي زغيتون جنوب كركوك.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأربعاء، اطلاق عملية أمنية حملت اسم "المطرقة الحديدية" لملاحقة عناصر داعش بمحيط محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، إن العملية ستكون بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ومشاركة قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش.

ولفت إلى أن العملية (المطرقة الحديدية) لتفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتطهير الأراضي.

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