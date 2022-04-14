أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس14 أبريل 2022

ابرار..

محافل إعلامية بواشنطن تؤكد عجز الإدارة الأمريكية عن عرقلة صادرات إيران النفطية

عصر ايرانيان ...

روسيا تبدي رغبتها في الإستفادة من تجارب إيران لمواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها

جمهوري اسلامي ..

إستشهاد شاب فلسطيني آخر برصاص الإحتلال بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة

قدس ..

الكيان الصهيوني يقف على برميل بارود .. إتساع دائرة المواجهات بين الفلسطينيين والإحتلال بالضفة

جام جم ..

السعودية والكويت تبديان رغبتهما في التباحث مع إيران حول حقل غازي مشترك

ايران ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن إصطدام مفاوضات السلام مع أوكرانيا بطريق مسدود

خراسان ..

الجيش الروسي يدخل مدينة ماريوبول الأوكرانية الإستراتيجية بعد معارك دامية

اطلاعات ..

حركة النجباء تتهم أمريكا وبريطانيا بمحاولة زعزعة الأمن والإستقرار في العراق

كيهان ..

العراق يشهد مظاهرات غاضبة تنديدا بتيار الإنحراف الصرخي, وإضرام النار بمكاتبه

حمايت ...

قلق متزايد في الإتحاد الأوروبي من تنامي التيارات القومية اليمينية المتطرفة بفرنسا وهنغاريا

مردم سالاري ..

تزايد نفوذ اليمين المتطرف في فرنسا.. مارين لوبان تقترب من قصر الإليزيه

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية ..إحلال السلام غير ممكن من دون رفع الحصار

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها(بدايات أزمة جديدة في العالم).. في الوقت الذي مازالت الازمة الاوكرانية تتفاعل فيه بشكل ساخن وخطير , تتحرك فنلندا والسويد باتجاه الانضمام لعضوية حلف الناتو رغم التحذيرات الروسية..إن العالم قد يشهد أزمة خطيرة أخرى في حالة إنضمام هذين البلدين القريبين من الحدود الروسية لعضوية الناتو.

ولا ينسى احد بأن احد العوامل الرئيسية التي دفعت روسيا لشن الحرب على اوكرانيا هو مخاوفها من توسع الناتو نحو حدودهاوذلك بعد ابداء اوكرانيا رغبة متزايدة للانضمام لهذا الحلف .

وبطبيعة الحال قد لا تتجه الامور نحو تصعيد جديد في اوروبا والعالم بالضرورة خاصة في ظل وجود معارضة داخلية متزايد في فنلندا والسويد في خوض هذا المسار البالغ الخطورة, ويبقى كل شيئ مرهون في نهاية المطاف بالكيفية التي ستنتهي فيها الازمة الاوكرانية. .

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت عن الاجواء في باكستان في مقالها ( الحكومة الجديدة وتوطيد العلاقات مع أمريكا )..مكتب رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف اكد في بيان له عزم الحكومة الجديدة على تعزيز اواصر العلاقات مع الولايات المتحدة , وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي قد صرحت قبلها بان واشنطن ستعمل على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع اسلام اباد.

إن هذه الرسائل الإيجابية بين باكستان وأمريكا بعد إقالة عمران خان تسلط الأضواء أكثر على إتهاماته لواشنطن فرئيس الوزراء المقال عمران خان حذر من وقوف امريكا وراء مخطط لاقالته وحتى بتصفيته وذلك قبل حجب الثقة البرلمانية عنه, ووصفت محافل سياسية باكستانية اقالته بكونها " انقلاب بثياب ديمقراطية " و والامور لم تتوقف عند ذلك الحد فخان دعا انصار للتظاهر مشيرا بان مايجري هو مخطط امريكي بالتنسيق مع قوى داخلية لزعزعة امن واستقرار اكستان .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( أسباب حالة توتر ) .. تتلبد سحب ازمة علاقات بين الكيان الصهيوني والصين بعد اتهامات استخبارية صهيونية للصين بالقيام بنشاطات جاسوسية بفلسطين المحتلة , لترد بكين بتكذيب هذه الاتهامات وتحذير تل ابيب بالتراجع عنها والاعتذار او تحمل التداعيات .

إن هذه الإتهامات الصهيونية للصين ترتبط بالدرجة الأولى بمحاولة إرضاء أمريكا وحليفاتها الأوروبيات على خلفية الأزمة الأوكرانية فاوكرانيا والبلدان الغربية بشكل عام لم تخف استياءها من تردد الكيان الصهيوني في ادانة الحرب الروسية باوكرانيا , وهو تردد يرتبط بمحاولة تل ابيب تفادي اغضاب موسكو , الا ان اجواء الضغوط الغربية اجبرت الكيان على تحديد موقفه بادانة هذه الحرب حيث سارع بعدها لارسال مساعدات لاوكرانيا ايضا, ويبدو ان اتهاماته للصين ترتبط بهذا الموضوع ايضا مع تفاقم الاجواء بين القوى الغربية والصين بشأن اوكرانيا وروسيا.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها( توقف المفاوضات لعجز مصادر إتخاذ القرار بأمريكا ) ..الادارة الامريكية تفتقر للارادة اللازمة لاتخاذ قرار حاسم لصالح دفع عجلة مفاوضات احياء الاتفاق النووي للامام في فيينا, وللتعتيم على ذلك تبادر لاثارة ضجة دبلوماسية اعلامية لالقاء المسؤولية على هذا الطرف او ذاك .

إن إيران أوضحت موقفها منذ البداية من أن هدفها ضمان حقوقها القانونية التي ينص عليها الإتفاق النووي ويتجاهلها الغرب كما حددت بلادنا الاطار القانوني لمهام وفدها المفاوض لضمان هذه الحقوق , الا ان المشكلة تكمن في غموض وتذبذب الموقف الامريكي المدعوم من قبل الترويكا الاوروبية في هذه المفاوضات .

ان احياء الاتفاق النووي ممكن ببساطة في الواقع بالغاء الحظر عن ايران مع الضمانات اللازمة وبالتزام امريكا وحليفاتها ببنوده وبتعهداتها فيه.

جوان ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الروس يركزون على شرق أوكرانيا ).. تعكس الاحداث والتطورات الميدانية الخيرة حدوث نوع من التغيير في الاستراتيجية العسكرية الروسية باوكرانيا لصالح التركيز على المناطق الاستراتيجية بشرق اوكرانيا بعد حدوث مشاكل لوجستية في مسار تقدم القوات الروسية حول العاصمة كييف.

الرئيس الروسي شدد في خطابه الأخير على مواصلة العمليات العسكرية بأوكرانيا لتحقيق أهداف موسكو منوها بتعثر المفاوضات وهذا الكلام يعني ان هناك معارك عنيفة جديدة مقبلة في الطريق في شرق اوكرانيا وسط استعدادات عسكرية متقابلة بين الطرفين ومع تدفق المزيد من السلاح الغربي على الجيش الاوكراني .

ابرار ..

في تقريرها ( كييف ترفض زيارة الرئيس الألماني ) كتبت صحيفة ابرار ...قال الرئيس الالماني فرانك اشتاينماير ان اوكرانيا رفضت اقتراحه بزيارة كييف الى جانب رؤوساء بلدان اوروبية اخرى من بينها بولندا ولتوانيا واستونيا, وهي زيارة يريد الاتحاد الاوروبي من وراءها تعبيره عن تضامنه مع اوكرانيا.

إن وراء رفض كييف مآخذ بشأن خلفيات علاقات الرئيس الألماني بروسيا خلال توليه منصب وزير الخارجية ببرلين وكان اشتاينماير قد قام بدور كبير في ايجاد ارضية مناسبة لابراق اتفاقيات ضخمة مع روسيا بقطاع الطاقة. تنتقدة كييف برلين لترددها في وقف استيراداتها من الطاقة من روسيا ولتصعيد العقبات الغربية بشكل اكبر على روسيا.