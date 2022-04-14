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مستذكرا جريمة الأنفال..

الحكيم يحث على التمسك بالمسار الديمقراطي في العراق

الحكيم يحث على التمسك بالمسار الديمقراطي في العراق
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

استذكر زعيم تيار الحكمة العراقي، السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة والثلاثين لجريمة الأنفال، مؤكدا على التمسك بالمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب.

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيان: "في ذكراها الأليمة الرابعة والثلاثين تعتبر جريمة الأنفال سيئة الصيت إحدى أبشع الجرائم التي قاساها شعبنا العراقي على مدى عقود الحكم الديكتاتوري المباد، حيث تعرض شعبنا الكردي تحت طائلتها إلى صنوف عذابات القهر والتنكيل والتشريد والمقابر الجماعية ومصادرة الممتلكات وتجريف الأراضي والبساتين والمزارع".

وأضاف: "نقف إجلالا لضحايا هذه الفاجعة، ولضمان عدم عودة هذه المآسي والمشاهد المروعة نحث شركاء المشهد السياسي على التمسك بالمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب العراقي، والعمل على ترسيخه وتجذيره من خلال توحيد الصفوف والتعالي على المصالح الفئوية والحزبية وتحقيق تطلعات الشعب من شماله إلى جنوبه".

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