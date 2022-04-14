وزير الدفاع الايراني: تواجد القوات الاجنبية في المنطقة غير مشروع ومخل بالامن

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال المرئي اكد وزير الدفاع الايراني ونظيره الياباني على تطوير التعاون بين طهران وطوكيو.

واكد العميد آشتياني حساسية مكانة واهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان في المناطق الجيوسياسية المهمة في غرب وشرق آسيا، معتبرا تطوير العلاقات بين البلدين في اطار السلام والاستقرار بانه ايجابي وبناء.

واشار الى العقيدة والسياسة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ضرورة التعاون الجماعي بين دول المنطقة لتوفير وحفظ والامن والاستقرار.

وشرح وزير الدفاع الايراني خصائص المنطقتين المهمتين؛ الخليج الفارسي ومضيق هرمز، خاصة من الناحية الاستراتيجية، وبيّن نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية، واكد ضرورة ارساء امن الملاحة البحرية من قبل دول المنطقة، معتبرا تواجد القوات الاجنبية بانه غير مشروع ومخل بالامن فيها.

من جانبه شرح وزير الدفاع الياباني كيشي نوبويو كيفية نشاط اسطول بلاده البحري في منطقة غرب آسيا مؤكدا ضرورة التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في توفير امن الملاحة البحرية.

وتباحث وزيرا الدفاع الايراني والياباني حول سبل تطوير العلاقات الثنائية.