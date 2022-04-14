حماس تدعو إلى النفير في جمعة "فجر حماة الأقصى"

العالم - فلسطين

واستنفرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني، في كلّ أنحاء الأراضي المحتلة، لشد الرّحال في (فجر حماة الأقصى)، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، غدا الجمعة، دفاعًا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغوّل المستوطنين، وإفشالًا لخطط تدنيس الحرم فيما يسمّى "ذبح القرابين".

وقالت إنّ رباط أهلنا وشعبنا المتواصل في الفجر العظيم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تعبير عن وحدة شعبنا وقوته في مواجهة الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، وعن تمسّكه بحقوقه الوطنية؛ وفي القلب منها القدس المخضّبة بدماء الشهداء الزكيّة.

وتزايدت الدعوات المقدسية بضرورة شد الرحال والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين لتهويده وتدنيس باحاته.

وحثت المرابطة المقدسية هنادي حلواني، جماهير شعبنا على تكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك لحمايته من مخططات المستوطنين، الذين يتحضرون لإدخال “قربان الفصح” إلى المسجد مساء الغد الجمعة الموافق 14 رمضان.