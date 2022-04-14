ارتفاع عدد ضحايا الكوارث الطبيعية في الفلبين إلى 121

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن مدينة بايباي، تعد الأكثر تضررا بتسجيلها 81 قتيلا، في حين رصدت مدينة أبويوغ مصرع 31 شخصا، وكلاهما يتبع لمقاطعة ليتي (وسط).

وأضافت أن الكثير من المنازل والمحلات تضررت بسبب الكوارث، لافتا إلى أن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

من جانب آخر، قالت وكالة الكوارث الفلبينية، إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم جراء العاصفة وسط وجنوب البلاد، فضلا عن قتيل واحد في مقاطعة سامار، ليبلغ إجمالي الضحايا 121 قتيلا.

وأضافت أن الكارثة أسفرت أيضا عن إصابة 236 شخصا، في حين ما زال 28 آخرين مفقودا.

وسجلت السلطات الفلبينية قرابة 200 فيضان وانهيار أرضي خلال الأسبوع الأخير، في مناطق وسط وجنوبي البلاد.

وعلى إثر ذلك، قامت السلطات المعنية بإجلاء قرابة 30 ألف عائلة إلى ملاجئ الطوارئ.