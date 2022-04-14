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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر مطلعة لقناة العالم: فشل المفاوضات مع "قسد" لفك الحصار عن القاملشي والحسكة بسورية والسماح بدخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات
رويترز عن تقرير للوكالة الذرية: إيران أبلغتنا بأن الماكينات ستستخدم في صنع أجهزة طرد مركزي وتقرر بدء تشغيلها في 13 أبريل
رويترز عن تقرير للوكالة الذرية: الوكالة أزالت أختاما من على الماكينات التي نقلت إلى نطنز من مدينة كرج الايرانية
رويترز عن تقرير للوكالة الذرية: الوكالة أتمت في 12 أبريل تثبيت كاميرات مراقبة بورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي في نطنز بإيران
العميد قاآني: ببركة دماء هؤلاء الشهداء لن يكون بعيدا اليوم الذي سنرى فيه تحرير القدس
العميد قاآني: اليوم ترون ان جبهة المقاومة تواصل دربها حتى بعد جريمة اغتيال الشهيد سليماني
العميد قاآني: على قادة السعودية ان يعلموا انهم لم يستطيعوا كسب اي شئ خلال ثمانية اعوام من العدوان على اليمن
العميد قاآني: اليمنيون يصنعون اليوم انواع الصواريخ بمديات عالية
العميد قاآني: المقاومة بقيادة ايران اليوم باتت مستعدة للدفاع عن كل مظلوم
العميد قاآني: المقاومة اليوم قد توسعت في مختلف انحاء العالم
العميد قاآني: عندما استهدفنا مقر الموساد في اربيل اتصلت بنا جهات تقر بان المقر كان تابعا للموساد
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش
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