الجزائر تعلن عزمها على رفع إمدادات الغاز الدولية

العالم-الجزائر

وجاء في بيان الشركة أنّ الرئيس التنفيذي توفيق حكار تفقّد الأربعاء مشروع غاز عين تسيلة - إيزاران، في ولاية إليزي، والذي بلغت نسبة تنفيذه 80%.

ولفت البيان إلى أنّ المشروع سيدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية الربع الأول من العام 2023، وسيضخ مركز معالجة الغاز الطبيعي 10 ملايين متر مكعب يومياً، و3400 طن يومياً من المكثفات وغاز البترول المسال.

وأوضح بيان الشركة الجزائرية أن المشروع الثاني هو حقل أوهانت في ولاية إليزي أيضاً، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 97%.

وسيدخل مشروع أوهانت مرحلة الإنتاج، وفق البيان، بحلول حزيران/يونيو المقبل، وسيضُخ 4.6 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إضافةً إلى 1200 طن من المكثفات وغاز البترول المسال.

والإثنين الماضي، أعلنت سوناطراك الجزائرية توقيع اتفاقية مع شركة "إيني" لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا، بكميات تصل 9 مليارات متر مكعب سنوياً.

وأعلنت الشركة الحكومية للطاقة في الجزائر، في شهر آذار/مارس الفائت، عن اكتشاف نفطي في حوض بركين جنوب شرق البلاد، يُقدّر بنحو 140 مليون برميل من الخام، وذلك بالتعاون مع "إيني" الإيطالية.

كما أعلنت سوناطراك، مطلع العام الحالي، قراراً باستثمار 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026، للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.

وكانت سوناطراك قد جدّدت عَقد توريد الغاز إلى "إيني" الإيطالية العام 2019 لمدة 10 سنوات، من دون الكشف عن تفاصيل الأسعار.