الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تزف شهداء الضفة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

حماس تزف شهداء الضفة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

زفت حركة "حماس" خمسة شهداء فلسطينيين، ارتقوا ليلة أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، داعية إلى مواصلة التصدي للاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

العالم - فلسطين

والشهداء الخمسة هم: قصي حمامرة، وعمر عليان، وأمير حمّاد، وشأس كممجي، ومصطفى أبو الرب.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، أن "إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا العزّل، محاولة يائسة لفرض الردع المزعوم، بعد أن مرّغ الشباب الأبطال أنفه في سلسلة عمليات نوعية هزّت كيانه الهش".

ووجهت "حماس" تحية "الصمود والثورة، للأبطال المنتفضين، بكل ما أوتوا من قوة، في ربوع الوطن المحتل، رداً للعدوان، وتمسكًا بحقوقنا الوطنية"، داعية إلى "مواصلة التصدي لجرائم الاحتلال وإرهابه".

وجددت الحركة دعوتها إلى "الحشد والنفير غدًا الجمعة، في كل المواقع والساحات، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، لحماية مسرى رسول الله، وقبلة المسلمين الأولى من عبث المحتلين وتدنيس المتطرّفين الصهاينة".

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين، توترا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتقالات والاقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

حماس تدعو إلى النفير في جمعة "فجر حماة الأقصى"

قيادي في "حماس" : ارتقاء الشهداء في سلواد يؤكد إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال

الفصائل الفلسطينية تؤكد.. تدنيس الأقصى سيخرج سيفا جديدا من غمده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتهاء عملية التسوية في مركز الميادين بريف دير الزور

ملفات الإضطهاد في البحرين: أحمد فاضل حبيل

تونس: رفع أسعار المحروقات في ظل تواصل أزمة الطاقة العالمية

واصفة المفاوضات مع "قسد" بالفاشلة.. مصادر تكشف للعالم آخر التطورات الميدانية حول حصار الحسكة

الجزائر تعلن عزمها على رفع إمدادات الغاز الدولية

موريتانيا تؤكد مقتل مواطنين عند الحدود مع الصحراء الغربية