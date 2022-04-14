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العراق.. القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لـ"داعش" في نينوى

العراق.. القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لـ
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

القت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لتنظيم داعش الارهابي وضبطت اعتدة وعبوات غربي نينوى.

العالم-العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه "بعمليات نوعية منفصلة، ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوه من قيادة القوات البرية مثمثلة بلوائيي المشاة ٧٣ و٢١ اسفرت عن القاء القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لعصابات داعش الارهابي بعد نصب كمين له في منطقة تل فارس، هو من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب وتم تسليم الارهابي الى جهة الطلب".

واضاف البيان، ان "القوة ذاتها تمكنت من ضبط عبوات وقنابر ومقذوفات في قضائيي تلعفر والحضر غربي نينوى ضمت ٢٥ مقذوف مختلف العيارات، و١٣ قنبرة هاون ٨٢ ملم،٣ عبوات ناسفة محلية الصنع ".

وتابع ان "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".

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