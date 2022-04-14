الولايات المتحدة وبريطانيا تتجاهلان التعذيب في البحرين

العالم - البحرين

تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول التحسينات الملكية البحرينية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات المدنية غير واقعية ولكن التوازن تم على أساس الحسابات السياسية.

إن العبارات الدافئة مع الدكتاتوريين في البحرين أصبحت ممكنة بسبب غض الطرف عن تشريع القمع الممنهج للنظام الملكي وانتهاكات حقوق الإنسان. حتى عند مواجهة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان الصارمة التي ارتكبتها حكومة البحرين، تستمر حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تجاهل الوضع.

والواقع أن الإصلاحات السياسية التي سنتها الحكومة البحرينية ــ خالية من أي ضوابط حقيقية على انتهاك حقوق شعبها وإساءة معاملته ــ تشكل مجرد غطاء كاف للسماح للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمواصلة عملها كالمعتاد مع الحكام المستبدين في البحرين.

ردت حكومة البحرين على تطور الحراك السلمي المؤيد للديمقراطية في فبراير 2011 بوحشية مطلقة، وقمع الاحتجاجات بعنف من خلال حملة الرعب التي شملت الآلاف من الاعتقالات التعسفية، والمئات من الإصابات، والعديد من الوفيات.

وقد أصبح واضحا على نطاق واسع بأن صمت الغرب أثناء الحركات المؤيدة للديمقراطية كان راجعا إلى حد كبير إلى إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية والعسكرية على الالتزام العالمي بحماية المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

منذ الحراك المؤيد للديمقراطية في عام 2011، قامت الحكومة بتصعيد جهودها لتفكيك المجتمع المدني البحريني من خلال استخدام القمع الممنهج لإسكات النشطاء والصحافيين والمسؤولين الدينيين والقادة السياسيين. وعلاوة على ذلك، زاد اضطهاد الحكومة ضد الطائفة الشيعية في البلاد من خلال تقييد الحقوق التي نفذتها السياسات التمييزية الواضحة.

طالما أن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة راضيتان عن تجاهل التعذيب والمحاكمات غير العادلة وقتل المتظاهرين ومنتقدي الحكومة، سيرتاح النظام الملكي في البحرين لمواصلة سياسة القمع الممنهج.

إنّ الإجراءات التي اتخذتها المملكة «لم تلعب دورًا حقيقيًا في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد». حتى أن البحرين «وبخت» و «طردت» الدبلوماسيين الأمريكيين الذين التقوا بنشطاء حقوقيين بحرينيين.

أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2022 مجموعة من التوصيات للحكومة البحرينية يتعين عليها اتخاذها للوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات التي وافقت عليها عند انضمامها إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. العديد من هذه التوصيات هي نفسها التوصيات الأخرى المقدمة إلى الحكومة منذ عام 2011.

قبل ستة أشهر فقط أرسلت مجموعة من الحزبين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة رسمية إلى الوزير بلينكن بسبب “القمع الممنهج والعنيف” للبحرين ضد شعبها.

وسأل أعضاء مجلس الشيوخ السيد بلينكن عن الخطة التي وضعتها الإدارة للضغط على الحكومة في البحرين “بسبب قائمتها الطويلة من الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان”.

ورأى أعضاء مجلس الشيوخ سجل البحرين بوضوح من الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية للسجناء السياسيين، والقيود الخطيرة على حرية الصحافة، والقيود المفروضة على التجمع السلمي، والمشاركة السياسية، والممارسة الدينية، فضلاً عن العمل والتقارير الأخيرة لمنظمة ADHRB.

كانت بعض الأسئلة المحددة التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ على السيد بلينكن هي: هل دفعت الإدارة النظام الملكي للإفراج عن السجناء السياسيين، وهل نظرت الإدارة في القمع المستمر للنظام الملكي وانتهاكات حقوق الإنسان عند تقييم مبيعات الأسلحة، وهل نظرت في فرض عقوبات على أعضاء الحكومة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان؟

لا يقتصر قلق أعضاء مجلس الشيوخ على النمط المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على القلق الأخلاقي؛ إن عدم الاستقرار الطويل الأجل الذي تخلقه البحرين لنفسها بسبب القمع العنيف لشعبها يشكل خطرا على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.

والأهمية الاستراتيجية لأمة الجزيرة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة ولأسطول البحرية الخامس الذي يقع مقره هناك تزيد من أهمية أي عمل تقوم به المملكة.

ولقد كان مجلس الشيوخ صائباً في المخاوف التي تؤدي بقمع النظام الملكي العنيف إلى توليد الاستياء وعدم الاستقرار الحتمي؛ وستكون عواقب ذلك على الولايات المتحدة أو أي حليف مكن هذه الحكومة القمعية، تهديدا للأسطول الخامس للولايات المتحدة وعدة آلاف من البحارة والأمريكيين الذين يعيشون في البحرين.

لقد استنتجت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2021 إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لم تتحسن. ويلاحظ التقرير كيف أن الحكومة “تصاعدت” في قمع النشاط على الإنترنت الذي ينتقد الملكية، وكيف لم يسمح لوسائط الإعلام المستقلة بالعمل في البلد، وكيف أن الصحافيين والجماعات الحقوقية الأجنبية يحرمون من الوصول بشكل روتيني للمعلومات، وملاحقة الصحافيين والنقاد وسجنهم.

إذ يدحض مباشرة ادعاءات مسؤولي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، أكد في تقرير عام 2021: “تستخدم السلطات البحرينية العديد من الأدوات القمعية المتاحة لها لإسكات ومعاقبة كل من ينتقد الحكومة” وأن البحرين “زادت من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت أشخاصاً بسبب نشاطهم في وسائط الإعلام الاجتماعية، وحرمت شخصيات معارضة بارزة محتجزة من العلاج الطبي”.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 أنه «بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، قضت السلطات على جميع الأصوات الناقدة وقيدت بشدة أي مساحة للمعارضة».

احتفالاً باليوم الوطني للبحرين في عام 2021، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش عن سوء المعاملة المستشري للناشطين السياسيين والمدافعين عن الحقوق الذين تم سجنهم ظلماً لأكثر من عقد من الزمن، وحثت السلطات البحرينية على إنهاء هذه المظالم من خلال إطلاق سراح جميع الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة يتبع الاعتقالات بسبب جرائم لا تنطوي على أكثر من ممارسة حريتهم الاساسية.

وثقت التقارير الصادرة عن ADHRB تفاقم الأعمال الانتقامية التي يواجهها أعضاء المعارضة السلميون في البحرين وتصاعد استهداف الحكومة للأطفال دون سن 15 عامًا، على الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.

منذ 27 ديسمبر 2021، تم اعتقال ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا وحُرموا من حقوقهم الأساسية. العديد من حالات التعذيب الموثقة بدقة والاعترافات القسرية المستخدمة في محاكمات عقوبة الإعدام ضد السجناء السياسيين تتفاقم في السجل ضد النظام الملكي البحريني.

ومن الأمثلة على التطرف الذي يرغب النظام الملكي البحريني في النزول إليه من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة هو سجنه لأكثر من 600 طفل بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المشكوك بأمرها.

خلال فترة سجنهم، أفاد هؤلاء الأطفال أن مسؤولي الشرطة في السجن كانوا يضربونهم ويهينونهم ويهددونهم باغتصابهم. ونفت الحكومة كل هذه التقارير، لكن هيومن رايتس ووتش شاركت في قرار بأن هذا الإنكار «يفتقر إلى أي مصداقية في مواجهة الأدلة المقنعة، وهو جهد تبذله الحكومة لتبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».

وجهت منظمة العفو الدولية الانتباه إلى الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لإسكات الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية الواسعة النطاق.

وفي وقت إطلاق التقرير، وثقت منظمة العفو الدولية حالة ما لا يقل عن 52 سجيناً من سجناء الرأي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ولاحظت مع التشديد على سجن عبد الهادي الخواجة، مؤسس GCHR، والشيخ علي سلمان، الأمين العام السابق لحزب الوفاق السياسي المعارض الرئيسي في البلاد، وقد تعرض كلاهما لمحاكمات غير عادلة وإساءة معاملة أثناء احتجازهما، ويقضيان حالياً أحكاماً بالسجن المؤبد بسبب نشاطهما السلمي.

في الآونة الأخيرة، أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً حول شراكة مع مشروع بيغاسوس الذي كشف أن ثلاثة ناشطين بحرينيين أعربوا عن آرائهم المنتقدة للحكومة البحرينية، بما في ذلك محمد التاجر، المحامي الذي مثل أسر اثنين من الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب التعذيب من قبل قوات الأمن البحرينية في عام 2011، واستهدفت بأدوات التجسس في بيغاسوس في يونيو وسبتمبر من عام 2021.

واستشهدت لين معلوف، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بهذا كدليل آخر على أن “السلطات البحرينية واصلت ضغطها على المعارضة في السنوات الأخيرة، مما شدد من رصدها لوسائط الإعلام الرقمية، التي كانت المكان الوحيد المتبقي للنقاش المفتوح بعد أن حظرت الحكومة عمل أحزاب المعارضة القانونية”.

بينما اختار المسؤولون الأمريكيون والمملكة المتحدة تجاهل القمع العنيف وانتهاكات حقوق الإنسان للنظام الملكي البحريني، لم يكن أعضاء الحكومة في فرنسا غافلون.

بدأ المشرعون الفرنسيون العام الماضي، على غرار أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، في الضغط علنًا على حكومتهم للتحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة البحرينية.

وسلطوا الضوء على العديد من الحالات المحددة للهجمات الحكومية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، لكنهم سلطوا الضوء أيضًا على تعذيب وسجن الدكتورعبد الجليل السنكيس.

السيد السنكيس أكاديمي وقائد محترم من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011. وتشمل التهم الحكومية الموجهة إليه إنشاء خلايا إرهابية للإطاحة بالحكومة.

هذا تكتيك شائع تستخدمه الحكومة في حملتها لقمع المعارضة. سمحت قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة والغامضة للحكومة باعتقال المتظاهرين ومنتقدي النظام الملكي واختفائهم وقتلهم.

على الرغم من ادعاءات المسؤولين الأمريكيين الذين يشهدون باتفاقية أبراهام الموقعة كدليل على إظهار البحرين أكثر تسامحاً من الناحية الدينية، لا يزال الأفراد يتعرضون للاضطهاد على أساس الطائفة، مع تعرض الشيعة في البلاد لقيود واسعة النطاق على الدين وعلى نشاطهم الاجتماعي.

أشار تقرير الحريات الدينية لعام 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن البحرين إلى أن حكومة البحرين لم تستمر فقط في “التشكيك، احتجاز واعتقال رجال الدين وغيرهم من أعضاء الطائفة الشيعية ذات الأغلبية ” ولكن التمييز في العمل ضد الشيعة، لا سيما داخل قوى الأمن، لا تزال شائعة ولا تزال التعليقات المعادية للشيعة منتشرة على كل من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحكومية.