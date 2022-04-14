مصادر تكشف للعالم آخر التطورات الميدانية حول حصار الحسكة

العالم-سوريا

وحول آخر التطورات الميدانية، بيّنت المصادر ان "قسد استولت على عدد من الدوائر الحكومية في مدينة القامشلي وهي: مديرية المالية - نقابة المعلمين - المؤسسة السورية للحبوب - رابطة شبيبة الثورة - المركز الثقافي - المجمع التربوي - المصرف الزراعي - دائرة الكهرباء - الرابطة الفلاحية - مجمع النقابات المهنية، بعد انتشار لمسلحيها في سوق القامشلي، وذلك منذ عصر الامس".

وأفادت المصادر ان "المسلحين دخلوا صباح اليوم مبنى الحبوب وطردوا الموظفين وكما قام موظفي المجمع التربوي بأخذ السجلات من المجمع صباح اليوم خوفاً من إحراقها من قبل المسلحين".

وأوضحت المصادر ان "أجواء من التوتر يخيم على الاحياء التي تسيطر عليه الدولة في القامشلي والحسكة بعد التجاوزات التي تمارسها قسد في تلك المنطقة".