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واصفة المفاوضات مع "قسد" بالفاشلة..

مصادر تكشف للعالم آخر التطورات الميدانية حول حصار الحسكة

مصادر تكشف للعالم آخر التطورات الميدانية حول حصار الحسكة
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

فيما تواصل ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حصارها لمركز مدينة الحكسة، اكدت مصادر مطلعة لقناة العالم ان اخر جولة مفاوضات جرت مع "قسد" فيما يخص فك الحصار عن القاملشي والحسكة، والسماح بدخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات، كانت يوم الثلاثاء الماضي، ووصف المصدر تلك المفاوضات بـ"الفاشلة".

العالم-سوريا

وحول آخر التطورات الميدانية، بيّنت المصادر ان "قسد استولت على عدد من الدوائر الحكومية في مدينة القامشلي وهي: مديرية المالية - نقابة المعلمين - المؤسسة السورية للحبوب - رابطة شبيبة الثورة - المركز الثقافي - المجمع التربوي - المصرف الزراعي - دائرة الكهرباء - الرابطة الفلاحية - مجمع النقابات المهنية، بعد انتشار لمسلحيها في سوق القامشلي، وذلك منذ عصر الامس".

وأفادت المصادر ان "المسلحين دخلوا صباح اليوم مبنى الحبوب وطردوا الموظفين وكما قام موظفي المجمع التربوي بأخذ السجلات من المجمع صباح اليوم خوفاً من إحراقها من قبل المسلحين".

وأوضحت المصادر ان "أجواء من التوتر يخيم على الاحياء التي تسيطر عليه الدولة في القامشلي والحسكة بعد التجاوزات التي تمارسها قسد في تلك المنطقة".

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واصفة المفاوضات مع "قسد" بالفاشلة.. مصادر تكشف للعالم آخر التطورات الميدانية حول حصار الحسكة

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