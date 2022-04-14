رعب الصهاينة من عمليات المقاومين الفلسطينيين

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، اشار عواضه الى أن عمليات المقاومة الفلسطينية هزت بشكل أساسي المسألة الاساسية التي قدم على اساسها الصهيوني ليستوطن هذه المنطقة، متوعدا بانه سوف يعيش بمناطق آمنة، وان ما حصل بالفعل تحول لاول أول مرة في تاريخه الكيان الصهيوني الى جبهة داخلية بكل معنى الكلمة حيث أن الحديث الكبير الذي يجري داخل الكيان أنهم استطاعوا الحصول الى أبعد المناطق خارج الكيان الصهيوني.

وأضاف عواضه ان الوضع الداخلي لدى الكيان الصهيوني هو وضع مأزوم ومتوتر ووضع قابل لأن يحصل أي اشتباك في أي لحظة ما انعكس على نفسية الصهيوني بشكل كبير.

كما بحث برنامج "غياهب الكيان"، ما يعيشه الصهاينة حالا من الرعب والذعر خوفا من عمليات المقاومين الفلسطينيين وما زال الكثيرون ممن شهدوا هذه الهجمات في حال صدمة وعدم يقين من نجاتهم في المرة المقبلة.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، موضوع حال الخوف والذعر ولدت عند الصهاينة أمراضا نفسية بدأ يعانيها كثيرلرون وعليه فقد دفعت طلبات المطالبين بعلاج نفسي بعد صدماتهم من تزايد عمليات المقاومين الفلسطينيين.

ويلقي البرنامج الضوء على الذعر والخوف وصل حتى الى جنود جيش الاحتلال الذين تم فرض قيود على تنقلهم في أنحاء فلسطين المحتلة لاسيما في المناطق الفلسطينية أو قربها.

ويبحث البرنامج في حيازة المجتمع الصهيوني للسلاح، فبعد فقدانهم امنهم الشخصي وتراجع ثقتهم بحماية قوات الاحتلال لهم من هجمات المقاومين الفلسطينيين بدأ الصهاينة بالحصول على رخص لاقتناء سلاح شخصي لتأمين حمايتهم الشخصية.

كما يسلط البرنامج الضوء على حملات التحريض العنصر الصهيوني على الفلسطينيين ارتفعت بنسب كبيرة في الكيان حيث بدأت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاسرائيلية في اطلاق تهديدات للفلسطينيين.

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https://www.alalam.ir/news/6129528/