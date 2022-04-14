صنعاء.. لا سلام دون رفع الحصار واحترام إرادة الشعب اليمني

العالم – المشهد اليمني

وبحث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط مع المبعوث الأممي سبل إنجاح جهود فتح مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضا، نائب رئيس المجلس الأعلى صادق أبو راس، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس مجلس الوزراء عبد العزيز بن حبتور، اكد المشاط أن المبادرة اليمنية أكدت رغبة صنعاء في السلام، لكنها لن تقبل بأي حل مع استمرار الحصار.

واعتبر المسؤولون اليمنيون تشكيل المجلس الرئاسي في الرياض مجرد مسرحية سعودية لن يقبل بها الشعب اليمني.

الى ذلك يواصل تحالف العدوان السعودي خرق الهدنة في محافظة الحديدة غربي اليمن، وما زال أبناء المحافظة يعانون جراء الاعتداءات السعودية.

وأكد ضيف البرنامج محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى من بغداد، أن هدف المبعوث من زيارته الى اليمن هو ايصال افكار الرياض، مشيرا الى أن المبعوث الاممي جاء بافكار اقتصادية لدراستها.

ونوه انعم الى أن المبعوث اخذ فكرة عن ردنا الكامل لايصالها الى صنعاء، مؤكدا الى أن هناك نوايا سعودية لتثبيت الهدنة فيما نشاهد ان هناك نوايا سلبية لدى المرتزقة اليمنيين.

واعتبر انعم ان النظام السعودي بات اكثر عقلانية من المرتزقة اليمنيين بسبب معرفته بخطورة الصواريخ اليمنية عليه مما دفعته لتقديم التنازلات، وأن العقلانية السعودية سببها الطائرات المسيرة اليمنية لكننا لم نلمس من الهدنة اكثر من 10% والباقي لم ينفذ الى الان.

وأوضح انعم أن القيادة اليمنية فضلت التريث حتى لاتلام من بعض الدول الشقيقة التي تطالب صنعاء بالمزيد من الصبر قائلأً:" لانريد احتلال اراضي سعودية بل نريد انسحاب السعودية من ارضنا"، منوها الى أن اميركا هي الشيطان الاكبر وعندما سمعت بالهدنة بدات باشعال الفتن ونرجو ان لاينخدع النظام السعودي بهذه الفتنة.

في حين أشار الاعلامي اليمني طالب الحسني من بيروت إلى أن تصريحات المشّاط واضحة فيما يتعلق بالحل السياسي الشامل، منوها الى أن النتائج التي ننتظرها هي فتح المطار وانهاء قرصنة السفن.



وأكد الحسني أن السعودية ترغب ببقاء هذا الوضع القائم وتحاول ان تحمل تداعيات الفشل على المجلس الذي شكلته مشيرا الى أن السعودية تريد ان تلوح للمجتمع الدولي بان الحرب يمنية يمنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...