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وزارة التخطيط العراقية: الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة للنواب

وزارة التخطيط العراقية: الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة للنواب
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الخميس، ان الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة الى مجلس النواب.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد قوله: إن "الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة الى مجلس النواب، بل ستتركه للحكومة المقبلة"، مضيفا أن "قانون الدعم الطارئ سيعالج الأمن الغذائي والمشاريع لحين اقرار الموازنة الجديدة".

وكان رئيس الوزراء قد دعا القوى السياسية الى العمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

فيما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق، عن طلب إلى الحكومة من أجل إرسال موازنة 2022، مشيراً الى ان هذا الطلب مستند للقانون والدستور.

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