الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: ندعو أبناء شعبنا لإعلان النفير العام والاشتباك مع العدو

الجهاد الإسلامي: ندعو أبناء شعبنا لإعلان النفير العام والاشتباك مع العدو
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس إلى النفير العام وإعلان الغضب والتصدي للعدوان والإرهاب المتصاعد، والاشتباك مع العدو.

العالم ـ فلسطين

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن العدو المجرم يواصل عدوانه الغاشم مستهدفاً أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، فمن سفك الدماء وقتل الأبرياء واقتحام المدن والقرى والمخيمات إلى اعتقال المئات والزج بهم في زنازين السجون، مروراً بمخططات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تستمر حكومة الاحتلال وجيشها المجرم في تصعيدها الإرهابي، في ظل صمت دولي وإقليمي وعربي تام.

واستنفرت الحركة، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده لإعلان النفير العام والاشتباك مع العدو، داعيةً أهلنا في القدس والأرض المحتلة عام 48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة والاعتكاف فيه والرباط في ساحاته، والتصدي لأي محاولة لاقتحامه من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.

وشددت على أن شعبنا الذي يقف صفاً واحداً في مواجهة العدوان والإرهاب، سيدافع بكل بسالة عن القدس والمسجد الأقصى، وسيبقى المقاتلون والمجاهدون في كل مكان في حالة استنفار وتأهب لردع العدوان والقيام بواجبات المقاومة دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

روابط ذات صلة

جماهير غاضبة تشيّع جثامين 3 شهداء فلسطينيين في جنين وبيت لحم

حماس تزف شهداء الضفة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

شاهد.. سقوط شهداء وجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ایران تدعم الانشطة الخارجية لشركاتها بمجال الخدمات الفنية والهندسية

معرض طهران الدولي للقرآن الكريم يفتتح السبت بحضور قالیباف

جاويش أوغلو: أنقرة تسعى لإقامة علاقة دائمة مع كيان الاحتلال

خلية الإعلام الأمني.. إعلان نتائج عملية 'المطرقة الحديدية' في كركوك

عمل درامي يثير جدلا واسعا في تونس

ما الأسباب التي تدفع إدارة بايدن لمعاقبة السعودية؟