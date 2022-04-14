وزارة الدفاع الروسية تهدد بضرب مراكز صنع القرار في العاصمة كييف 

العالم - خاص بالعالم

هنا في ماريوبل على بحر ازوف ،اعلن الجيش الروسي سيطرته على المدينة وميناءها بالكامل ،بينما استسلم اكثر من الف جندي اوكراني بينهم اكثر من160 ضابطا، كما وتحرير الرهائن الأجانب المحتجزين على متن السفن في الميناء.



ولمدينة ماريوبل اهمية استراتيجية فهي بوابة اوكرانيا للتصدير عبر بحر ازوف ثم البحر الاسود،ومن شأن السيطرة عليها تمهيد الطريق باتجاه اوديسا غربا على البحر الاسود وباتجاه الشرق الى لوغانسك ودونيتسك.



وفي البحر الاسود اعلنت القوات الاوكرانية استهداف اهم حاملة صواريخ روسية وهي الطراد موسكوفا،الطراد الاول في اسطول البحر الاسود، بصواريخ ضد السفن.

بينما اعلنت وزارة الدفاع ان الحريق تمت محاصرته سريعا دون اعطاء مزيد من التفاصيل.



وعلى جبهة خاركيف تبدو الصورة اشتباكات وعمليات قصف تقوم بها القوات الروسية لمواقع عسكرية اوكرانية.

وتشرح مصادر عسكرية ان الجهد الروسي منصب الان على شرق اوكرانيا بعد ان سحب قواته الى الشرق،وتتوضع تلك المصادر ان بدء عمليات عسكرية واسعة في الشرق الاوكراني بات وشيكا..



ههذا وهددت وزارة الدفاع الروسية بضرب مراكز صنع القرار في العاصمة كييف، في حال استمرت ما وصفتها بالأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

يذكر ان عمليات استهداف مناطق روسية مستمر ،واخرها اصابة عدة اشخاص جراء تعرض منطقة متلاصقة مع حدود أوكرانيا في مقاطعة بريانسك غرب البلاد للقصف من الأراضي الاوكرانية .



في المواقف اقترح الكرملين انتظار خطة وزارة الدفاع الروسية بشأن تعزيز القدرات العسكرية الروسية على الحدود الغربية، وذلك تعليقا على إمكانية نشر روسيا لأسلحة نووية في البلطيق.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين:"الخطة هي لتعزيز وتقوية الحدود الغربية لروسيا، وستحتوي بالفعل على قائمة كاملة من الإجراءات، وكل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها".



وضمن التحشيد وادامة امد الحرب ،وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدة عسكرية ضخمة لأوكرانيا تشمل مدرعات ومدفعية ومروحيات، أي معدات اثقل من تلك التي قدمتها واشنطن لكييف من قبل.

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