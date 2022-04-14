إيلون ماسك ينوي شراء "تويتر"

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وجاء في البيان، اليوم الخميس: "أرسل الكيان المذكور خطابًا إلى المُصدر (أي تويتر) يحتوي على عرض للاستحواذ على جميع الأسهم العادية القائمة للمُصدر، تقدر الكيان قيمة السهم الواحد بـ 54.2 دولارًا".

وقال ماسك في خطاب مرفق في البيان: "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.20 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري".

وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".

ويصل عرض ماسك، والذي أصبح مؤخرًا أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى 41.39 مليار دولار.

وقفزت أسعار أسهم الشركة في قبل المداولات بالفعل بنسبة 13%.