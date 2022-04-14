العالم - خاص بالعالم

وفي الذكرى الستين لانتهاء حرب الاستقلال يروي الأحفاد بعض ما عاناه ابائهم واجدادهم في منفاهم الدائم.

وقال الطيب عيفة ابن احد المحكومين والمرحلين ابان الاستعمار الفرنسي للجزائر:"وصل والدي وقافلة من المحكومين الى هنا بعد رحلة استغرقت 5 أشهر مكبلين بسلاسل..عدد الموتى الذين ألقيت جثثهم في البحر خلال العبور ما زال مجهولا قصة أجدادنا كانت موضوعا محرما وقانون الصمت هو الذي ساد في عائلات المرحلين. حكم على والده بالسجن 25 عاما لدفاعه عن أرضه في سطيف شرق الجزائر ضد الجيش الفرنسي نحن أبناء قبعات القش".



قبعات القش تسمية اطلقت على اكثر من2000 مقاوم وثائر جزائري تم ترحيلهم ونفيهم إلى مستعمرة العقاب الفرنسية كاليدونيا وعاصمتها"نوميا" ليعاملوا هناك وعائلاتهم مواطنين من الدرجة الثانية وكمستعمرين.







واكد كريستوف ساند عالم الآثار في معهد أبحاث التنمية في نوميا وحفيد أحد الذين تم ترحيلهم في كاليدونيا الجديدة:" سعت الدولة الفرنسية، كما هو الحال في الجزائر، إلى إنشاء مستعمرة استيطانية، وتم تحويل المرحلين إلى مستعمرين'. ومنع الجزائريون من جلب عائلاتهم ولم يسمح لهم بحق العودة إلي الجزائر بعد انتهاء عقوباتهم، حسب حساباتنا هذه العملية أفضت إلي ترك بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف يتيم في الجزائر'.







يذكر انه وبعد استعمار فرنسا للجزائر عام 1830 قام هذا الاستعمار باستغلال الجزائريين الذين ابعدهم إلى الجزء الآخر من المعمورة في خدمته وخدمة المعمرين مجبرا اياهم على القيام بأعمال شاقة.

ولا يزال حتى الآن آلاف أحفاد وأبناء المقاومين الجزائريين المنفيين ينتظرون حصولهم على الجنسية الجزائرية وزيارة وطنهم الأم.

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