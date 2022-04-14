جماهير غفيرة تشيّع جثامين4 شهداء في جنين وسلواد وبيت لحم

العالم - مراسلون

اصوات المشيعين ارتفعت في المواكب متوعدة الاحتلال بمزيد من الرد على جرائمه ، ثلاثة من الشهداء سقطوا في جنين خلال الاربعة وعشرين ساعة.

وشيع الفلسطينييون جثماني اثنين منهم، وشهيد في بلدة سلواد بالقرب من رام الله والرابع شييع في بلدة حوسان القريبة من بيت لحم.



وكما يبدو فان التصعيد الاسرائيلي الاخير والذي تجاوز الحدود دفع بالقياذة الفلسطينية الى الدعوة لاجتماع الاحد المقبل بهدف اتخاذ قراراتحازمة في التعامل مع الاحتلال.

لكن الحالة القائمة والمتوقعة مستقبلا تفرض على هذه القيادة اتخاذ قرارات اكبر من التي يتم بحثها في الغرف المغلقة وعلى رأس قطع العلاقة نهائيا مع الاحتلال ووقف العمل باي اتفاق معه وتحديدا الاتفاقيات الامنية.



الضفة الغربية منذ الساعات الاولى لفها صمت مطبق مع التزام الفلسطينيين بالاضراب الشامل الذي دعت اليه الفصائل رفضا لجرائم الاحتلال.

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