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رئيسي يؤكد ضرورة توفير امكانية السفر برخص وسهولة لاماكن الزيارة

رئيسي يؤكد ضرورة توفير امكانية السفر برخص وسهولة لاماكن الزيارة
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي على ضرورة توفير امكانية السفر للمواطنين برخص وسهولة لاماكن الزيارة داخل وخارج البلاد.

العالم- ايران

وخلال اول اجتماع للمجلس الاعلى للحج والزيارة عقد اليوم الخميس اعتبر آية الله رئيسي تسهيل رحلات الزيارة للاماكن الدينية من المسؤوليات المهمة واشار الى النتائج والبركات الحاصلة من هذه الزيارات المعنوية وقال: ينبغي على منظمة الحج والزيارة عبر التعاون مع الوزارات المعنية توفير الظروف المناسبة للسفر السهل والرخيص للزوار الى اماكن الزيارة خاصة العتبات المقدسة في العراق وسوريا عبر المسارات الجوية والبرية.

واكد رئيس الجمهورية على اجراء المتابعات اللازمة لفتح الحدود البرية مع العراق امام الزوار.

وتقرر خلال الاجتماع وفق ايعاز صادر عن رئيس الجمهورية فی ضوء الفرصة المتبقية حتى موسم الحج اتخاذ التمهيدات اللازمة لاداء هذه المناسك الدينية من قبل الاجهزة الحكومية وتوفير الاحتياجات اللازمة في هذا المجال.

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