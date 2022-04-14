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نبيه بري يدين الصمت الدولي والعربي إزاء الإعتداءات الصهيونية

نبيه بري يدين الصمت الدولي والعربي إزاء الإعتداءات الصهيونية
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

دان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمادي قوات الاحتلال "الاسرائيلي" في عدوانيتها واستباحتها لكافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفّة الغربية الفلسطينية المحتلة ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله والتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم والذي بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

العالم ـ لبنان

واستغرب بري الصمت العربي والدولي المطبق حيال القتل الممنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية "الاسرائيلية" وجنودها ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود.

وختم بري بالقول "بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته وإحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسمي الدولي والعربي والأممي وكأنه "صمت القبور"، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين وبأس المقاومين هي آخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر".

وبحث بري آخر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة على ضوء التصعيد "الإسرائيلي" لعدوانيته في الضفة الغربية وإنتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة وخاصة في الضفة الغربية إضافة الى العلاقات اللبنانية الفلسطينية خلال إستقباله عضو المكتب السياسي نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق بحضور عضو مكتب العلاقات العربيه والإسلامية في الحركة أسامة حمدان ومسؤول حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي.

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